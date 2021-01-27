«Арсенал» в гостях обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ

В очередном матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» обыграл «Саутгемптон».

Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» при пустых трибунах и завершилась волевой победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Николя Пепе, Букайо Сака и Александр Ляказетт.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Стюарт Армстронг.

После этого успеха подопечные Микела Артеты набрали 30 очков и поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинальном матче Кубка Италии «Интер» обыграл «Милан».