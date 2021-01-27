Форвард «Колорадо» Ничушкин принял участие в разгроме «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» разгромил «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча прошла в Денвере на арене «Болл» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Йонас Донской, Микко Рантанен, Валерий Ничушкин, Пьер Белльмар, Девон Тэйвз и Брендон Саад, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличились Райан Донато, Ноа Грегор и Логан Кутюр.

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».