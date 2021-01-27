«Нэшвилл» в овертайме сломил сопротивление «Чикаго» при помощи Тренина

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун Арена» при пустых трибунах и завершилась волевой победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Яков Тренин, Микаэль Гранлунд и Роман Йоси.

У проигравшей команды отличились Дилан Строум и Маттиас Янмарк.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена провести предстоящий чемпионат мира 2021 года в одной стране.