«Торонто» с минимальным счетом одолел «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мейпл Лифс» оказался сильнее «Калгари Флэймс».

Встреча прошла в Калгари на арене «Скоушабэнк-Сэлдоум» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Уэйн Симмондс, Остин Мэттьюс, Трэвис Бойд и Митч Марнер.

У проигравшей команды отличились Милан Лучич и Джонни Гудро, оформивший дубль на свой лицевой счет.

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз».