«Миннесота» Капризова уступила дома «Лос-Анджелесу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».

Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кертис Макдермид и Карл Грундстрем.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Джоэль Эрикссон.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов очков в матче не набрал.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена провести предстоящий чемпионат мира 2021 года в одной стране.