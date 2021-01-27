Передача Бучневича не помогла «Рейнджерс» одолеть «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейберз» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча прошла в Баффало на стадионе «КиБанк Центр» при пустых трибунах и завершилась волевой победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дилан Козенс, Тобиас Ридер и Джек Айкел.

У проигравшей команды отличились Крис Крайдер и Ки-Андре Миллер.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена провести предстоящий чемпионат мира 2021 года в одной стране.