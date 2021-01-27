Хет-трик Пасиоретти не спас «Вегас» от поражения в матче с «Сент-Луисом»

«Сент-Луис Блюз» в серии буллитов переиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Дэвид Перрон, также отличились Джейден Шварц и Джордан Кайру. Победный буллит реализовал Брэйден Шенн.

У хозяев хет-трик в активе Макса Пасиоретти, еще одну шайбу забросил Алекс Так.

29 января команды вновь встретятся в Парадайсе.

Ранее сообщалось, что «Нэшвилл Предаторз» оказался сильнее «Чикаго Блэкхоукс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис, США) — 4:5 (1:3, 1:1, 2:0, 0:0, 0:1)