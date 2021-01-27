«Анахайм» переиграл «Аризону» в матче НХЛ

«Анахайм Дакс» обыграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Глендейле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей единственную шайбу забросил Дэнтон Хайнен.

Для «Аризоны» это поражение стало четвертым в последних пяти матчах регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» в серии буллитов переиграл «Вегас Голден Найтс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона Койотс» (Глендейл, США) — «Анахайм Дакс» (Анахайм, США) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)