Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на третье место в истории клуба по количеству очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во встрече против «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ) россиянин отметился результативной передачей. Теперь в его активе 1079 (417+662) очков в 914 играх.

По этому показателю Малкин догнал чешского нападающего Яромира Ягра.

Клубный рекорд по количеству очков в матчах регулярного чемпионата принадлежит канадцу Марио Лемье (1723), второе место занимает действующий капитан команды Сидни Кросби (1270).

Ранее сообщалось, что Малкин вышел на шестое место в НХЛ по шайбам в большинстве.