Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Объявлены стартовые номера российских биатлонистов на индивидуальную гонку на ЧЕ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Стал известен порядок выступления российских биатлонистов в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.

Как сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), первым из россиян под 17-м номером на трассу выйдет Евгений Гараничев, 24-м — Кирилл Стрельцов, 58-м — Никита Поршнев, 63-м — Карим Халили, 114-м — Семен Сучилов, 137-м — Евгений Идинов.

Индивидуальная гонка пройдет 27 января. Начало — в 16.15 мск.

Континентальное первенство пройдет с 27 по 31 января в польском городе Душники-Здруй.

Ранее был объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.