Тарасова станет судьей прыжкового турнира на Кубке Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предложила ей стать судьей прыжкового турнира на Кубке Первого канала.

«Александр Коган пригласил меня стать судьей прыжкового турнира на Кубке первого канала. Скорее всего, я выступлю в этой роли на этих интересных соревнованиях», — написала Тарасова в Instagram.

Кубок Первого канала пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля. В прыжковом турнире примут участие Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалев.

Ранее Тарасова оценила возможное название сборной России на чемпионате мира.