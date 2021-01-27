Главный тренер «Аякса» не хочет отпускать Промеса в «Спартак»

Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг не хочет отпускать нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак», сообщает AD.
По информации издания, наставник нидерландского клуба рассчитывает на 29-летнего футболиста.
24 января СМИ сообщили, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере футболиста.
Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не готов платить за Промеса более €10 млн.