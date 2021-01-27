Российский футболист убит в Омске

Российский полузащитник Егор Дробыш был убит в Омске, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По информации источника, 21-летний спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с другом шел из пивного магазина. На улице на них напали неизвестные с ножом. Футболист скончался от удара ножом в сердце на месте. Его друг в настоящее время находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Дробыш дебютировал в составе омского «Иртыша» в 2019 году. Всего он принял участие в трех матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что в Италии футбольного арбитра зарезали вместе с его девушкой.