«Фиорентина» объявила о переходе Кокорина

«Фиорентина» объявила о переходе нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака».

Как сообщается на официальном сайте итальянской команды, 27 января клуб проведет специальную пресс-конференцию. По информации СМИ, сумма сделки составила € 4,5 млн.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал переход Кокорина.