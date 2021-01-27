«Фиорентина» поприветствовала Кокорина на русском языке

Пресс-служба итальянской «Фиорентины» поприветствовала нападающего Александра Кокорина на русском языке.

27 января клуб официально объявил о переходе футболиста из московского «Спартака».

«Добро пожаловать, Александр Кокорин», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter «фиалок».

По информации СМИ, трансфер игрока составил €4,5 млн. В новой команде россиянин будет выступать под 91-м номером.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.