«Фиорентина» поприветствовала Кокорина на русском языке

Пресс-служба итальянской «Фиорентины» поприветствовала нападающего Александра Кокорина на русском языке.
27 января клуб официально объявил о переходе футболиста из московского «Спартака».
«Добро пожаловать, Александр Кокорин», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter «фиалок».
По информации СМИ, трансфер игрока составил €4,5 млн. В новой команде россиянин будет выступать под 91-м номером.
Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АЛЕКСАНДР КОКОРИН! ����⚜️— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Aleksandr Kokorin è un nuovo giocatore della Fiorentina ��
I dettagli �� https://t.co/J8srR0BxNS#ForzaViola �� #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard �� pic.twitter.com/SCA3xE5OUD