«Аякс» запросил у «Спартака» €15 млн за трансфер Промеса

Стало известно, сколько амстердамский «Аякс» просит у московского «Спартака» за трансфер нападающего Квинси Промеса.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нидерландский клуб намерен выручить за футболиста €15 млн. Отмечается, что красно-белые готовы заплатить за игрока €10 млн и не намерены повышать предложение.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 24 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг не хочет отпускать Промеса в «Спартак».