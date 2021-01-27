Кокорин обратился к болельщикам «Спартака»

Новичок «Фиорентины» Александр Кокорин поблагодарил болельщиков московского «Спартака».
27 января итальянский клуб официально объявил о переходе форварда.
«Спасибо, что приняли тепло в команду. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях!» — приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых в Twitter.
Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
Ранее «Фиорентина» поприветствовала Кокорина на русском языке.
�� «Спасибо, что приняли тепло в команду. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях!»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 27, 2021
Перед тем, как улететь в «Фиорентину», Александр Кокорин поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку ��
Удачи в новом клубе, Саша! pic.twitter.com/yDGzBJY5y6