Кокорин обратился к болельщикам «Спартака»

Новичок «Фиорентины» Александр Кокорин поблагодарил болельщиков московского «Спартака».

27 января итальянский клуб официально объявил о переходе форварда.

«Спасибо, что приняли тепло в команду. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях!» — приводит слова футболиста пресс-служба красно-белых в Twitter.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Фиорентина» поприветствовала Кокорина на русском языке.