Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова

Глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми заявил, что организация приняла извинения российского спортсмена Александра Большунова за инцидент, который произошел на финише эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Лахти.

Финский спортсмен Йони Мяки подрезал россиянина, после чего Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение сборная России была дисквалифицирована.

«Мы хотим в будущем наслаждаться захватывающими и честными соревнованиями без каких-либо инцидентов, подобных воскресному, которые не относятся к лыжному спорту», - приводит слова Хаапасалми РИА «Новости».

Ранее Большунов объяснил, почему он врезался в финского лыжника.