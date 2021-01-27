«Анжи» должен получить солидарные выплаты за трансфер Кокорина в «Фиорентину»

Пресс-атташе махачкалинского «Анжи» Сергей Расулов заявил, что команде полагаются солидарные выплаты за переход нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Форвард перешел в клуб из столицы Дагестана 3 июля 2013, однако уже 16 августа он вернулся в московское «Динамо».

«Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину». Сумма там совсем незначительная, так как он провёл у нас всего месяц. Поэтому за этот месяц мы получим около 150-180 тысяч рублей», — цитирует Расулова «Чемпионат.com».

27 января «Фиорентина» официально объявила о переходе Кокорина. По информации СМИ, сумма трансфера составила €4,5 млн.

Ранее футболист обратился к болельщикам «Спартака».