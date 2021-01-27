Главный тренер «Баварии» может покинуть свой пост

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик может покинуть свой пост после завершения сезона, сообщает Bild.

По информации источника, решение специалиста может быть связано с уходом главы правления клуба Карла-Хайнца Румменигге, который поддерживает специалиста. Отмечается, что у Флика напряженные отношения со спортивным директором команды Хасаном Салихамиджичем.

Также одной из причин называют возможный уход наставника в сборную Германии.

Флик возглавил «Баварию» в 2019 году. Под его руководством команда стала чемпионом Германии, завоевала Кубок и Суперкубок страны, выиграла Лигу чемпионов и стала обладателем Суперкубка УЕФА.

После 18 туров Бундеслиги «Бавария» лидирует в турнирной таблице, набрав 42 очка.

Ранее сообщалось, что Флик признан лучшим тренером 2020 года.