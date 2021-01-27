Биатлонистка Куклина взяла бронзу в индивидуальной гонке на ЧЕ

Российская биатлонистка Лариса Куклина взяла бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.

Спортсменка прошла дистанцию за 45 минут 32,6 секунды, допустив один промах. Победу в гонке одержала представительница Польши Моника Хойниш-Старега (45.17,1; 1). Второе место заняла украинка Анастасия Меркушина (+2,9; 0).

Континентальное первенство пройдет с 27 по 31 января в польском городе Душники-Здруй.

Ранее был объявлен порядок выступления биатлонисток в индивидуальной гонке.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй

Индивидуальная гонка, 15 км

1. Моника Хойниш-Старега (Польша) — 45.17,1 (1).

2. Анастасия Меркушина (Украина) — +2,9 (0).

3. Лариса Куклина (Россия) — +15,5 (1).