Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Лацио» и выйти в полуфинал Кубка Италии

| Карен Саркисян

«Аталанта» из Бергамо обыграла римское «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счетом 3:2.

В составе клуба из Бергамо забитыми мячами отметились Берат Джимсити, Руслан Малиновский и российский полузащитник Алексей Миранчук.

В составе «Лацио» — Ведат Мурики и Франческо Ачерби.

Таким образом, гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» выйти в полуфинал Кубка Италии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

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