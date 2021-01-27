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Кафельников назвал Кокорина «отработанным материалом»

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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на переход нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в «Фиорентину».

«Кокорин уже все — это отработанный материал. Мне незачем интересоваться судьбой Кокорина, мне он абсолютно не интересен», — цитирует Кафельникова Sport24.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на переход Кокорина в «Фиорентину».

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