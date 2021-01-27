Тедеско может возглавить «Шальке» в случае вылета команды из Бундеслиги

Гельзенкирхенский «Шальке-04» рассматривает кандидатуру наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско на должность главного тренера, сообщает Sport1.

По информации издания, немецкий клуб может пригласить специалиста, если команда вылетит из высшего дивизиона чемпионата Германии.

Отмечается, что другим кандидатом на пост главного тренера «Шальке» является Димитриос Граммозис.

В нынешнем сезоне Бундеслиги «кобальтовые» занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице. В активе команды семь очков.

Ранее Тедеско рассказал о причине ухода из «Спартака».