«Фиорентина» представила Кокорина цитатами Достоевского и Бродского

| Карен Саркисян

Итальянская «Фиорентина» на официальной странице в Twitter представила российского нападающего Александра Кокорина цитатами из творчества Федора Достоевского и Иосифа Бродского.

В ролике используются фраза Достоевского: «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется», а также строки из произведения Бродского «Декабрь во Флоренции»:

«Что-то вправду от леса имеется в атмосфере

этого города. Это — красивый город,

где в известном возрасте просто отводишь взор от

человека и поднимаешь ворот».

После 19 туров итальянской Серии A «Фиорентина» набрала 21 очко и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице.

Ранее Кокорин провел первую тренировку в итальянском клубе.