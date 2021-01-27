«Фиорентина» представила Кокорина цитатами Достоевского и Бродского

Итальянская «Фиорентина» на официальной странице в Twitter представила российского нападающего Александра Кокорина цитатами из творчества Федора Достоевского и Иосифа Бродского.
В ролике используются фраза Достоевского: «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется», а также строки из произведения Бродского «Декабрь во Флоренции»:
«Что-то вправду от леса имеется в атмосфере
этого города. Это — красивый город,
где в известном возрасте просто отводишь взор от
человека и поднимаешь ворот».
После 19 туров итальянской Серии A «Фиорентина» набрала 21 очко и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице.
Ранее Кокорин провел первую тренировку в итальянском клубе.
Kokorin è qui.#ForzaViola �� #Fiorentina pic.twitter.com/MVqXEgpHWI— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021