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«Фиорентина» представила Кокорина цитатами Достоевского и Бродского

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Итальянская «Фиорентина» на официальной странице в Twitter представила российского нападающего Александра Кокорина цитатами из творчества Федора Достоевского и Иосифа Бродского.

В ролике используются фраза Достоевского: «Ничто так не выдает человека, как то, над чем он смеется», а также строки из произведения Бродского «Декабрь во Флоренции»:

«Что-то вправду от леса имеется в атмосфере
этого города. Это — красивый город,
где в известном возрасте просто отводишь взор от
человека и поднимаешь ворот».

После 19 туров итальянской Серии A «Фиорентина» набрала 21 очко и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице.

Ранее Кокорин провел первую тренировку в итальянском клубе.

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