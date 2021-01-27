Халили занял четвертое место в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону

| Мартин Норикович

Российский биатлонист Карим Халили занял четвертое место в мужской индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате Европы по биатлону.

Напомним, что чемпионат Европы проходит в Душники-Здруй (Польша).

Победителем гонки стал латышский биатлонист Андрей Расторгуев.

Биатлон. Чемпионат Европы. Мужчины. Индивидуальная гонка:

1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 52.04,7 (1 штрафная минута)

2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) – отставание 1.27,5 (2)

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) – +1.41,4 (2)

4. Карим Халили (Россия) – +1.59,7 (0)

Ранее сообщалось, что сборная России выступит на ЧМ по биатлону под флагом СБР и под гимн IBU.