Российский легкоатлет Шубенков сдаст повторный допинг-тест

| Карен Саркисян

Российский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, допинг в организме россиянина присутствует в минимальной концентрации.

Сообщается, что Шубенков сдаст повторный допинг-тест, который может не подтвердить результат первого теста, и автоматически снять обвинения с легкоатлета.

Напомним, что Сергей Шубенков — чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бегу с барьерами.

Ранее сообщалось, что две теннисистки из России пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи.