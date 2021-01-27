Сорокин прокомментировал решение УЕФА о проведении Евро-2020 в 12 городах

| Карен Саркисян

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин подтвердил проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года в 12 городах.

Отметим, что решение о присутствии зрителей на стадионах чемпионата Европы 2020 года будет принято в апреле.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал решение УЕФА.

«Сегодня наш рабочий сценарий выглядит более оптимистично, чем в ряде городов. Но это на сегодняшний день. Все это претерпевает изменения практически каждую неделю. Большинство городов высказались за то, чтобы перенести решение о присутствии зрителей. Потому что в марте многие могут оказаться в сложной эпидемиологической обстановке и не смогут рассчитывать на конструктивное решение со стороны властей», — цитирует Сорокина РИА «Новости».

Напомним, что Евро-2020 пройдет в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее Кокорин прокомментировал переход в «Фиорентину».