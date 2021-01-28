Губерниев потребовал от Шубенкова объяснений по поводу допинга

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев потребовал объяснений от Сергея Шубенкова по поводу сданного им положительно допинг-теста. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, российский бегун является символом и авторитетом в мире легкой атлетики, и все происходящее вокруг него является чудовищным.

«Я в ужасе! Мы помним, что фуросемид — это история, когда ты хочешь что-то скрыть. Что он хочет скрыть? Требую объяснений от тренерского штаба, атлета и федерации.

Когда наши спортсмены, доктора, тренеры научатся быть профессионалами? Никто уже не поверит в эту якобы случайность», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что врач казанского «Рубина» Михаил Бутовский объяснил попадание фуросемида в организм российского легкоатлета Сергея Шубенкова.