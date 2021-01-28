Экс-глава РУСАДА отреагировал на положительный допинг-тест Шубенкова

Бывший генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал положительный допинг-тест бегуна Сергея Шубенкова. Об этом сообщает РБК.

По его словам, в данный момент нужно отказаться от поспешных выводов и не торопиться в расследовании дела.

«В первую очередь, нам надо понять, что произошло, природу всего этого. К Шубенкову до этого вопросов не возникало, он хорошие результаты показывал», — сказал Ганус.

Ранее врач объяснил попадание фуросемида в организм российского легкоатлета Сергея Шубенкова.