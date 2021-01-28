Вратарь блогерского клуба «Амкал» вышел на поле в составе «Урала»

Голкипер любительского футбольного клуба «Амкал» Евгений Спиряков, в котором играют известные российские YouTube-блогеры, вышел на поле в составе екатеринбургского «Урала» в рамках товарищеского матча против «Ливы». Об этом сообщает пресс-служба «шмелей» ВКонтакте.

Вратарь отыграл 23 минуты и сделал несколько сейвов, сохранив свои ворота в неприкосновенности.



Отметим, что данный прецедент является первым в истории российского футбола.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло предрек нападающему Александру Кокорину попадание в сборную России при одном условии.