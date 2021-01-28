Капелло предрек Кокорину попадание в сборную России при одном условии

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло предрек нападающему Александру Кокорину попадание в сборную России, если тот сможет проявить себя в «Фиорентине». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, 29-летний форвард понимает итальянский стиль игры и способен быстро набрать форму и прогрессировать.

Специалист отметил, что техника и видение игры у Кокорина всегда были на высоком уровне, и что его возраст не является особой проблемой ни для клуба, ни для него самого.

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