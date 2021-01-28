Баскетболист ЦСКА Шенгелия опроверг информацию о драке с Джеймсом

Баскетболист московского ЦСКА Торнике Шенгелия опроверг информацию о драке с партнером по команде Майком Джеймсом. Соответствующий пост грузин опубликовал в своем Twitter.

Спортсмен заявил, что ему грустно комментировать появившуюся новость о потасовке с американцем, так как многие СМИ публикуют информацию, не являющуюся правдивой.

«Я никогда в жизни не дрался с одноклубниками, так что дам вам простой дружеский совет: проверяйте свои источники, прежде чем упомянуть имена людей и трогать их репутацию. Это касается всех», — написал Шенгелия.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен разорвать контракт с разыгрыавющим Майком Джеймсом.