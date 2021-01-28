«Манчестер Юнайтед» проиграл худшей команде АПЛ

В очередном матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» проиграл «Шеффилд Юнайтед».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Кин Брайан и Оливер Берк.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Харри Магуайр.

Этот успех не позволил «клинкам» покинуть последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» оказалась сильнее «Райо Вальекано» в матче 1/8 финала Кубка Испании.