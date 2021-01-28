«Ювентус» сыграет с «Интером» в полуфинале Кубка Италии

В четвертьфинальном матче Кубка Италии туринский «Ювентус» разгромил СПАЛ.

Встреча прошла в Турине на «Альянц Стэдиум» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Этот успех позволил подопечным Андреа Пирло выйти в следующую стадию турнира, где они сразятся с «Интером», который накануне оказался сильнее «Милана».

Напомним, что действующим обладателем трофея является «Наполи».

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА убрал аргентинского нападающего Адольфо Гайча из заявки Российской премьер-лиги (РПЛ).