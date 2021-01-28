Бегуна Шубенкова нет в списках временно отстраненных атлетов AIU

Легкоатлета Сергея Шубенкова, сдавшего положительный допинг-тест, нет в списках временно отстраненных атлетов независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе организации, имя российского бегуна в опубликованных на сайте списках не фигурирует.

Напомним, что Сергей Шубенков является чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы по бегу с барьерами на дистанции 110 метров.

Ранее депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Дмитрий Свищев высказался о положительном допинг-тесте бегуна Сергея Шубенкова.