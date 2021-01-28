В Госдуме высказались о найденном в организме бегуна Шубенкова допинге

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Дмитрий Свищев высказался о положительном допинг-тесте бегуна Сергея Шубенкова. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, данное событие негативно отразится на процессе восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Какая дуриан должна ударить по голове нашему спортсмену, который употреблял допинг, чтобы он услышал, что его поймают и все отберут.

Я считаю, что необходимо принять самые жестокие меры, наше законодательство это позволяет. Каким бы ни был любимым атлет», — сказал Свищев.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе российского легкоатлета Сергея Шубенкова обнаружено минимальное количество запрещенного вещества.