«Нэшвилл» в серии буллитов обыграл «Чикаго» в матче НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» в серии буллитов переиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Ник Казинс. Победный буллит реализовал Мэтт Дюшейн. У гостей шайбу забросил Райан Карпентер.

31 января «Нэшвилл» на выезде встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго» 30 января примет «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее сообщалось, что «Ванкувер Кэнакс» нанес поражение «Оттаве Сенаторз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл, США) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго, США) — 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

1:0 — Казинс (Дюшейн) — 45:24

1:1 — Карпентер (Хагель, Кемпф) — 49:24

2:1 — Дюшейн — 65:00 (ПБ)