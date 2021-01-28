Проваливший допинг-тест боксер Ковалев призвал фанатов не осуждать его

Промоутер Кэти Дува высказалась о проваленном допинг-тесте бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

По словам представительницы российского спортсмена, Ковалев настаивает на том, что он сознательно не применял запрещенных препаратов.

«Он просит своих фанатов дождаться, когда все факты станут известны, прежде чем осуждать его. Когда придет время, я уверена, что все будут смотреть на вещи иначе», — цитирует промоутера ТАСС.

Два допинг-теста Ковалева дали положительный результат на синтетический тестостерон. Из-за этого бой россиянина против представителя Узбекистана Бектемира Меликузиева был отменен.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал информацию о проваленном допинг-тесте Ковалева.