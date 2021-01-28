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Всероссийская федерация легкой атлетики не получила документы по Шубенкову

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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не получила документы от независимого органа Athletics Integrity Unit (AIU) о применении допинга российским легкоатлетом Сергеем Шубенковым, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

27 января СМИ сообщили, что в пробе россиянина был обнаружен запрещенный препарат фуросемид.

«По состоянию на утро четверга ВФЛА не получила официальных документов по Шубенкову. Как только будут какие-либо бумаги, федерация сделает официальное заявление», — сообщил источник.

Ранее Шубенков впервые отреагировал на информацию о положительном допинг-тесте.

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