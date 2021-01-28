Олимпийский чемпион Тихонов отверг обвинения IBU в коррупции

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на результаты расследования Международного союза биатлонистов (IBU) по делу о коррупции в организации.

В отчете утверждается, что экс-биатлонист, занимавший пост первого вице-президента IBU, в 2009 оду пытался дать взятку бывшему генеральному секретарю организации Николь Реш. По данным комиссии IBU, таким образом Тихонов хотел скрыть три случая нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами.

По словам Тихонова, он не пытался подкупить Реш, потому что Россия успешно выступала на международной арене.

«Я с трибуны говорил Андерсу Бессебергу, что он закончит позором или тюрьмой. Они же деньги, предназначенные для летнего биатлона, спускали на другие счета банка и зарабатывали проценты. Я готов об этом заявить на детекторе лжи», — цитирует Тихонова ТАСС.

Поводом для начала расследования комиссии под руководством Джонатана Тейлора стали обвинения экс-руководителя Московской лаборатории Григория Родченкова в адрес Бессеберга. После австрийские правоохранительные органы Австрии провели обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге.

Из-за обвинений в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов Бессеберг был вынужден покинуть пост главы IBU.

Ранее адвокат норвежца отреагировал на результаты расследования комиссии.