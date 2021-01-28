ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании

| Карен Саркисян

Московский ЦСКА обыграл «Реал Мурсию» в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе.

Встреча проходила в Кампоаморе (Испания) и завершилась со счетом 5:0.

В составе московского клуба забитыми мячами отметились Никола Влашич, Бактиер Зайнутдинов, Чидера Эджуке, Илья Шкурин и Тигран Аванесян.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов в товарищеском матче на сборе в Испании.