Роналду заподозрили в нарушении карантинных мер

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду подозревается в нарушении карантинных мер в период пандемии коронавируса, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, футболист вместе со своей невестой Джорджиной Родригес пересек границу между областями Пьемонт и Валле-д'Аоста, чтобы посетить горнолыжный курорт. Там пара отметила 27-й день рождения Родригес. Отмечается, что Роналду и Джорджина остановились в отеле, который официально числится закрытым.

Согласно итальянским законам, в настоящее время запрещено перемещаться из опасных регионов без необходимости. В число таких областей входит Пьемонт.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года Роналду вылечился от коронавируса.