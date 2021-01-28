Комиссия не доказала, что экс-глава IBU получал взятки от российской стороны

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) не смогла доказать, что экс-глава организации Андерс Бессеберг получал взятки наличными от российской стороны. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на официальном сайте IBU.

При этом комиссия обнаружила, что российская сторона оплачивала Бессебергу дорогостоящие поездки на охоту.

«Известно, что во время нахождения в России у Бессеберга была переводчица. И она действительно переводила речи и различные диалоги, но какую роль она играла после официальных мероприятий, была ли у нее другая роль, я не знаю», — заявил свидетель.

Также во время обыска в доме Бессеберга были изъяты 13 наручных часов люксовых брендов. Четыре из них были связаны с конкретными спортивными событиями, двое часов, предположительно, были из России. По словам Бессеберга, он получил аксессуар стоимостью около €20 тысяч в качестве личного подарка в марте 2011 года в Ханты-Мансийске на 65-летие.

Экс-глава IBU отметил, что вторые часы ему подарил бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов на этапе Кубка мира в Холменколлене, однако он не смог назвать повод для подарка. Также он не смог объяснить, как ему достались оставшиеся семь дорогостоящих часов.

Ранее сообщалось, что экс-президентов СБР обвинили в причастности к коррупционным нарушениям.