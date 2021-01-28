Папа Римский Франциск благословил нападающего ЦСКА Гайча

| Карен Саркисян

Папа Римский Франциск благословил нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча. Об этом сообщил спортивный директор итальянского «Беневенто» Паскуале Фоджа.

Напомним, что Гайч прилетел в Италию для перехода в «Беневенто» на правах аренды.

Сообщалось, что нападающий пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с итальянским клубом.

«Гайч в «Беневенто»? Я убежден, что у него может быть отличная карьера. Он 1999 года рождения, ЦСКА заплатил за него €10 млн, когда выкупил из «Сан-Лоренцо». Кроме того, у него есть благословение Папы Франциска, фаната аргентинской команды. Он - великий талант», — цитирует Фоджи Fantacalcio.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Адольфо Гайч провел 13 матчей и не забил ни одного мяча.

После 19 туров РПЛ ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании.