Роналду нарушил антиковидные правила из-за дня рождения своей девушки

| Карен Саркисян

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил антиковидные правила. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, нападающий вместе со своей девушкой Джорджиной выехал на горнолыжный курорт, расположенный в долине Валь Вени.

Сообщается, что пара остановилась в закрытом отеле и провела там два дня, празднуя день рождения Джорджины.

В нынешнем сезоне итальянской Серии A Роналду провел 15 матчей, забил 15 мячей и отдал три результативные передачи.

После 18 туров Серии A «Ювентус» набрал 36 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице.

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