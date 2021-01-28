Гончаренко прокомментировал победу ЦСКА над «Реалом Мурсией»

| Карен Саркисян

Московский ЦСКА обыграл «Реал Мурсию» в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе.

Встреча проходила в Кампоаморе (Испания) и завершилась со счетом 5:0.

В составе московского клуба забитыми мячами отметились Никола Влашич, Бактиер Зайнутдинов, Чидера Эджуке, Илья Шкурин и Тигран Аванесян.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат игры.

Мы хорошо поработали на первом сборе. У нас была немного другая работа по сравнению с предыдущими сезонами. Очень хорошо поработали в плане тактики, физической подготовки, стандартных положений. Конечно, хотелось бы, чтобы уровень соперника был выше. Но надо учитывать, что сейчас пандемия, и мы играем с теми соперниками, которые есть неподалёку.

Соперник хорошо смотрелся в первом тайме. Доволен всеми ребятами, которые вышли как в первом тайме, так и во втором. Структура атаки была видна очень хорошо. Что касается обороны, у нас мало пищи для размышлений. Кого-то отдельно выделять не хочу, все хорошо смотрелись», — цитирует Гончаренко официальный сайт московского ЦСКА.

После 19 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов в товарищеском матче на сборе в Испании.