Сборная Норвегии не примет участия на этапе Кубка мира в Нове-Месте

| Карен Саркисян

Сборная Норвегии по лыжным гонкам не примет участия в соревнованиях на этапе Кубка мира в Нове-Месте (Чехия).

Напомним, что этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 20 по 21 февраля.

«Риск, связанный с возможностью заражения команды коронавирусом, больше всего повлиял на решение не участвовать на этапе Кубка мира в Нове-Месте», — цитирует менеджера сборной Норвегии Эспена Бьервига NRK.

Напомним, что Норвегия также пропускала этапы Кубка мира в Давосе (Швейцария) и Дрездене (Германия).

Ранее Халили занял четвертое место в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону.