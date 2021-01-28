Йоханнес Бе прокомментировал отчет IBU по обвинению Бессеберга

| Карен Саркисян

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал отчет комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по обвинению бывшего главы организации Андерса Бессеберга в сокрытии положительных допинг-тестов российских биатлонистов.

По словам норвежского биатлониста, он потрясен информацией из отчета IBU.

«Это катастрофа для биатлона, для IBU как организации. Это удар под дых. Вера утрачена.

Несмотря на усилия последних лет, в итоге мы видим провал. Им больше не нужно концентрироваться на создании и развитии, а стоит лишь навести порядок и сделать организацию более открытой. У меня мерзкое ощущение, когда я думаю о том, кто защищал допинговых нарушителей в CAS. То, что всем этим заправлял норвежец, — это плохо. Это просто низость. Это неприемлемо», — цитирует Бе TV2.

Ранее комиссия IBU заподозрила в применении допинга россиян, на которых не завели дела.