Себастиан Самуэльссон высказался об отчете IBU по обвинению Бессеберга

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался об отчете комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) по обвинению бывшего главы организации Андерса Бессеберга в сокрытии положительных допинг-тестов российский биатлонистов.
По словам шведского биатлониста, он не удивлен отчетом IBU.
«Пошел ты, мистер Бессеберг», — написал Самуэльссон на своей странице в Twitter.
Ранее комиссия IBU заподозрила в применении допинга россиян, на которых не завели дела.
Fuck you Mr Besseberg— Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) January 28, 2021